Cocktail Factory в Тбилиси
О месте
Один из первых и лучших коктейльных баров города. Посетители ценят экспертный подход к миксологии, живую атмосферу и авторские напитки с локальными акцентами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
1 Vasil Petriashvili Street, Tbilisi 0179
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00