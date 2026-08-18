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Cocktail Factory в Тбилиси

Cocktail Factory

О месте

Один из первых и лучших коктейльных баров города. Посетители ценят экспертный подход к миксологии, живую атмосферу и авторские напитки с локальными акцентами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

1 Vasil Petriashvili Street, Tbilisi 0179
www.instagram.com/cocktail.factory

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00
Контакты
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