Аренда бизнес джета в Тбилиси
Частный перелёт оставляет больше возможностей для индивидуального планирования, когда поездка не укладывается в стандартный сценарий. Удобное время вылета, персональный маршрут и спокойная атмосфера на борту позволяют сохранить свободу действий от начала до конца путешествия.
Что мы предлагаем
Гибкость частной авиации особенно заметна при поездках, объединяющих Грузию с Кавказом, Европой и Ближним Востоком. Маршрут можно построить как вокруг одной цели, так и вокруг нескольких городов за одну поездку.
- Перелёты между Тбилиси, Баку, Ереваном и другими городами Кавказского региона.
- Частные рейсы в европейские столицы и страны Ближнего Востока.
- Чартеры для деловых встреч, конференций и частных мероприятий.
- Маршруты для небольших групп, путешествующих по индивидуальной программе.
- Организация поездок к горным курортам и винодельческим регионам.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Тёплое гостеприимство можно перенести и на борт, сохранив при этом приватность и индивидуальный характер путешествия.
- Возможность дополнить меню блюдами грузинской кухни и подобрать подходящие напитки.
- Экипаж внимательно относится к личным предпочтениям и особенностям маршрута.
- Комфортная зона для отдыха или общения с близкими и коллегами.
- При необходимости перелёт можно организовать с персональным бортпроводником.
Дополнительные услуги
Грузинская столица особенно интересна, когда поездка выходит за пределы стандартной городской программы.
- Частные гастрономические маршруты с дегустацией грузинских вин.
- Поездки в Кахетию и другие винодельческие регионы.
- Поиск предметов искусства, винтажных вещей и локального дизайна.
- Организация ужинов в частных пространствах.
- Индивидуальные экскурсии по историческим районам и окрестностям.
Дополнительные услуги позволяют познакомиться с культурой Грузии через её кухню, вино, искусство и людей.
Направления и маршруты
Удобное положение между Европой, Кавказом и Ближним Востоком позволяет использовать частную авиацию для маршрутов, которые сложно вписать в стандартное расписание регулярных рейсов.
- Перелёты в Баку, Ереван, Стамбул и другие города региона для деловых и частных поездок.
- Возможность включить в одну программу несколько кавказских направлений с гибким временем вылета.
- Международные рейсы в Дубай, Париж, Лондон и другие центры по индивидуальному маршруту.
Почему выбирают нас
Персональная ответственность и знание особенностей частной авиации позволяют выстраивать сервис вокруг реальных задач клиента, а не стандартного сценария.
- Нестандартные запросы рассматриваются оперативно и с учётом практической возможности их реализации.
- Авиационные партнёры оцениваются по репутации, технической надёжности и уровню безопасности.
- Команда имеет опыт взаимодействия с частными клиентами, руководителями и небольшими группами.
- Условия сотрудничества остаются прозрачными, а персональная информация защищённой.
Безопасность и стандарты
Для региональных и международных перелётов важна гибкая подготовка, учитывающая особенности маршрута и горного рельефа Кавказа.
- При планировании принимаются во внимание метеорологические условия и характеристики аэродрома.
- Воздушное судно проходит предусмотренный технический контроль.
- Квалифицированный экипаж выполняет рейс в рамках действующих международных требований безопасности.
Так дорога к Тбилиси остаётся лёгкой частью поездки, а всё внимание достаётся грузинскому гостеприимству, кухне и особой атмосфере города.