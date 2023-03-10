Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда бизнес джета в Тбилиси

Частный перелёт оставляет больше возможностей для индивидуального планирования, когда поездка не укладывается в стандартный сценарий. Удобное время вылета, персональный маршрут и спокойная атмосфера на борту позволяют сохранить свободу действий от начала до конца путешествия.

Что мы предлагаем

Гибкость частной авиации особенно заметна при поездках, объединяющих Грузию с Кавказом, Европой и Ближним Востоком. Маршрут можно построить как вокруг одной цели, так и вокруг нескольких городов за одну поездку.

  • Перелёты между Тбилиси, Баку, Ереваном и другими городами Кавказского региона.
  • Частные рейсы в европейские столицы и страны Ближнего Востока.
  • Чартеры для деловых встреч, конференций и частных мероприятий.
  • Маршруты для небольших групп, путешествующих по индивидуальной программе.
  • Организация поездок к горным курортам и винодельческим регионам.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Тёплое гостеприимство можно перенести и на борт, сохранив при этом приватность и индивидуальный характер путешествия.

  • Возможность дополнить меню блюдами грузинской кухни и подобрать подходящие напитки.
  • Экипаж внимательно относится к личным предпочтениям и особенностям маршрута.
  • Комфортная зона для отдыха или общения с близкими и коллегами.
  • При необходимости перелёт можно организовать с персональным бортпроводником.

Дополнительные услуги

Грузинская столица особенно интересна, когда поездка выходит за пределы стандартной городской программы.

  • Частные гастрономические маршруты с дегустацией грузинских вин.
  • Поездки в Кахетию и другие винодельческие регионы.
  • Поиск предметов искусства, винтажных вещей и локального дизайна.
  • Организация ужинов в частных пространствах.
  • Индивидуальные экскурсии по историческим районам и окрестностям.

Дополнительные услуги позволяют познакомиться с культурой Грузии через её кухню, вино, искусство и людей.

Направления и маршруты

Удобное положение между Европой, Кавказом и Ближним Востоком позволяет использовать частную авиацию для маршрутов, которые сложно вписать в стандартное расписание регулярных рейсов.

  • Перелёты в Баку, Ереван, Стамбул и другие города региона для деловых и частных поездок.
  • Возможность включить в одну программу несколько кавказских направлений с гибким временем вылета.
  • Международные рейсы в Дубай, Париж, Лондон и другие центры по индивидуальному маршруту.

Почему выбирают нас

Персональная ответственность и знание особенностей частной авиации позволяют выстраивать сервис вокруг реальных задач клиента, а не стандартного сценария.

  • Нестандартные запросы рассматриваются оперативно и с учётом практической возможности их реализации.
  • Авиационные партнёры оцениваются по репутации, технической надёжности и уровню безопасности.
  • Команда имеет опыт взаимодействия с частными клиентами, руководителями и небольшими группами.
  • Условия сотрудничества остаются прозрачными, а персональная информация защищённой.

Безопасность и стандарты

Для региональных и международных перелётов важна гибкая подготовка, учитывающая особенности маршрута и горного рельефа Кавказа.

  • При планировании принимаются во внимание метеорологические условия и характеристики аэродрома.
  • Воздушное судно проходит предусмотренный технический контроль.
  • Квалифицированный экипаж выполняет рейс в рамках действующих международных требований безопасности.

Так дорога к Тбилиси остаётся лёгкой частью поездки, а всё внимание достаётся грузинскому гостеприимству, кухне и особой атмосфере города.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM