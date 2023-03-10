Элитные виллы в Тбилиси
Дом здесь может сохранять ощущение настоящего характера, не отказываясь от современного комфорта. Тёплые материалы, выразительные детали и гостеприимная атмосфера располагают к долгим вечерам и общению.
Что мы предлагаем
Особый характер грузинской столицы чувствуется в домах, где современный комфорт соседствует с выразительной архитектурой и гостеприимной атмосферой. Виллы подходят как для короткого пребывания, так и для тех, кто рассматривает город как место долгой жизни.
- Частные дома с садами, внутренними двориками и просторными зонами для встреч.
- Резиденции для покупки с интересной архитектурой и возможностью адаптации под владельца.
- Аренда для деловых визитов, семейных поездок и продолжительного проживания.
- Объекты с отдельными гостевыми комнатами, кабинетами и полноценной кухонной зоной.
- Варианты с панорамными видами на городские кварталы и окружающие холмы.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Городская жизнь здесь легко переходит в более спокойный формат, где простор, сады и рельеф становятся важной частью частной резиденции.
- Vake — один из наиболее престижных районов с зелёными улицами и развитой городской инфраструктурой.
- Tskneti — горный воздух, леса и более выраженный загородный характер.
- Kojori — спокойная возвышенная местность с природным окружением и просторными домами.
- Mtatsminda — холмистые панорамы, историческая атмосфера и близость к центральной части города.
Дополнительные услуги
Городская энергия здесь естественно соединяется с винной культурой, гастрономией и поездками по живописным регионам Грузии.
- Частные дегустации грузинских вин с посещением семейных виноделен.
- Авторские маршруты с личным гидом по Тбилиси и историческим регионам.
- Организация ужинов с шеф-поваром и знакомство с локальной кухней.
- Автомобили с водителем и вертолётные перелёты для путешествий по стране.
Почему выбирают нас
Гостеприимная атмосфера и сильная гастрономическая культура создают идеальные условия для путешествия с акцентом на личные впечатления.
- Организуем винные маршруты, гастрономические поездки и знакомства с локальными производителями.
- Подбираем частных гидов для культурных прогулок и путешествий по регионам Грузии.
- Персональный менеджер координирует транспорт, рестораны и дополнительные запросы в течение всего пребывания.
Услуги для владельцев вилл
На компактном рынке особенно эффективно работает точечная модель, в которой продвижение, показы и локальное обслуживание объекта находятся в одной зоне координации.
- Презентация объекта международной аудитории, заинтересованной в аренде и покупке.
- Организация показов и коммуникации с арендаторами или покупателями.
- Контроль бытового обслуживания и взаимодействия с местными подрядчиками.
Гарантия безопасности сделки
При международной аренде или покупке особенно важно иметь ясную картину документов и договорённостей ещё до финансового подтверждения.
- Проверка предоставленной информации об объекте и участниках сделки.
- Уточнение стоимости, сроков и порядка расчётов.
- Координация дальнейшего оформления через локальных специалистов.