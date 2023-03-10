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Элитные виллы в Тбилиси

Дом здесь может сохранять ощущение настоящего характера, не отказываясь от современного комфорта. Тёплые материалы, выразительные детали и гостеприимная атмосфера располагают к долгим вечерам и общению.

Что мы предлагаем

Особый характер грузинской столицы чувствуется в домах, где современный комфорт соседствует с выразительной архитектурой и гостеприимной атмосферой. Виллы подходят как для короткого пребывания, так и для тех, кто рассматривает город как место долгой жизни.

  • Частные дома с садами, внутренними двориками и просторными зонами для встреч.
  • Резиденции для покупки с интересной архитектурой и возможностью адаптации под владельца.
  • Аренда для деловых визитов, семейных поездок и продолжительного проживания.
  • Объекты с отдельными гостевыми комнатами, кабинетами и полноценной кухонной зоной.
  • Варианты с панорамными видами на городские кварталы и окружающие холмы.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Городская жизнь здесь легко переходит в более спокойный формат, где простор, сады и рельеф становятся важной частью частной резиденции.

  • Vake — один из наиболее престижных районов с зелёными улицами и развитой городской инфраструктурой.
  • Tskneti — горный воздух, леса и более выраженный загородный характер.
  • Kojori — спокойная возвышенная местность с природным окружением и просторными домами.
  • Mtatsminda — холмистые панорамы, историческая атмосфера и близость к центральной части города.

Дополнительные услуги

Городская энергия здесь естественно соединяется с винной культурой, гастрономией и поездками по живописным регионам Грузии.

  • Частные дегустации грузинских вин с посещением семейных виноделен.
  • Авторские маршруты с личным гидом по Тбилиси и историческим регионам.
  • Организация ужинов с шеф-поваром и знакомство с локальной кухней.
  • Автомобили с водителем и вертолётные перелёты для путешествий по стране.

Почему выбирают нас

Гостеприимная атмосфера и сильная гастрономическая культура создают идеальные условия для путешествия с акцентом на личные впечатления.

  • Организуем винные маршруты, гастрономические поездки и знакомства с локальными производителями.
  • Подбираем частных гидов для культурных прогулок и путешествий по регионам Грузии.
  • Персональный менеджер координирует транспорт, рестораны и дополнительные запросы в течение всего пребывания.

Услуги для владельцев вилл

На компактном рынке особенно эффективно работает точечная модель, в которой продвижение, показы и локальное обслуживание объекта находятся в одной зоне координации.

  • Презентация объекта международной аудитории, заинтересованной в аренде и покупке.
  • Организация показов и коммуникации с арендаторами или покупателями.
  • Контроль бытового обслуживания и взаимодействия с местными подрядчиками.

Гарантия безопасности сделки

При международной аренде или покупке особенно важно иметь ясную картину документов и договорённостей ещё до финансового подтверждения.

  • Проверка предоставленной информации об объекте и участниках сделки.
  • Уточнение стоимости, сроков и порядка расчётов.
  • Координация дальнейшего оформления через локальных специалистов.
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