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The SG Club в Токио

The SG Club

О месте

Известный коктейль‑бар в Токио, созданный командой знаменитого бармена Шинго Гокана (Shingo Gokan). Меню соединяет японские и американские барные традиции, с акцентом на фирменный SG Shochu и местные ингредиенты.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

1 Chome-7-8 Jinnan, Shibuya, Tokyo 150-0041
+815031382618

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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