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Rokusan Angel (Burlesque Tokyo) в Токио

Rokusan Angel (Burlesque Tokyo)

О месте

Место для живых бурлеск-шоу в сердце Токио, предлагающее яркие выступления танцовщиц, цирковые номера и экзотические танцы. Атмосфера, в которой сочетаются традиции и современность.

Особенности

Полный бар
DJ сеты
Принимают карты
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

Japan, 〒106-0032 Tokyo, Minato City, Roppongi, 3 Chome−8−15 日拓ビル B2F
+81364472037

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 01:00
Вторник18:30 - 01:00
Среда18:30 - 01:00
Четверг18:30 - 01:00
Пятница18:30 - 01:00
Суббота18:30 - 01:00
Воскресенье18:30 - 01:00
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