Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

ATOM в Токио

ATOM

О месте

Огромный ночной клуб в районе Синдзюку, считается одним из крупнейших в Японии. Музыка в основном EDM, hip‑hop, R&B, играют японские и международные диджеи.

Особенности

Полный бар
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 5 Chome−17−13 7,8F
+81344009330

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 04:30
Вторник22:00 - 04:30
Среда22:00 - 04:30
Четверг22:00 - 04:30
Пятница22:00 - 04:30
Суббота22:00 - 04:30
Воскресенье22:00 - 04:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM