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TANTRA TOKYO в Токио

TANTRA TOKYO

О месте

Роскошный клуб в Роппонги с бурлеск-шоу, артистическим пол-дэнсом и танцами в стиле гейш. Пять живых шоу каждую ночь, Happy Hour и интернациональная команда, говорящая на многих языках.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты

Контакты

Japan, 〒106-0032 Tokyo, Minato City, Roppongi, 3 Chome−9−5 ゼックスバウム館, B2F
+81357756533

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 01:00
Вторник20:00 - 01:00
Среда20:00 - 01:00
Четверг20:00 - 01:00
Пятница20:00 - 01:00
Суббота20:00 - 01:00
Контакты
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