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Shinjuku Shisha Club в Токио

Shinjuku Shisha Club

О месте

Шиша-бар с киберпанк-атмосферой и видом на Кабукичо. Внутри проекторы, музыка и свет создают уникальную атмосферу. Удобные розетки для работы, вкусная шиша и неоновый Токио за окном.

Особенности

DJ сеты
Принимают карты
Полный бар
Посадочные места

Контакты

Japan, 〒160-0021 Tokyo, Shinjuku City, Kabukicho, 1 Chome−16−5 歌舞伎町ビル 6階
+81363802860

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 08:00
Вторник14:00 - 08:00
Среда14:00 - 08:00
Четверг14:00 - 08:00
Пятница14:00 - 08:00
Суббота14:00 - 08:00
Воскресенье14:00 - 08:00
Контакты
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