Профиль
EN

Bar TRENCH в Tokyo

Bar TRENCH

О месте

Стильный коктейльный бар в районе Эбису, известный своим акцентом на абсент, травяные ликёры и огромную коллекцию биттеров — одну из лучших в Японии.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

〒150-0021 Tokyo, Shibuya, Ebisunishi, 1 Chome−5−8 １０２
small-axe.net/bar-trench

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM