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Tokyo Disneyland в Токио

Tokyo Disneyland

О месте

Один из крупнейших парков Японии, часть Tokyo Disney Resort (префектура Тиба). Разделён на 7 зон; проходят парады и шоу с персонажами Disney и вечерние фейерверки у замка Золушки.

Особенности

Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар

Контакты

1-1 Maihama, Urayasu, Chiba 279-0031
+815030902613

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00
Контакты
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