Tokyo Disneyland в Tokyo
О месте
Один из крупнейших парков Японии, часть Tokyo Disney Resort (префектура Тиба). Разделён на 7 зон; проходят парады и шоу с персонажами Disney и вечерние фейерверки у замка Золушки.
Особенности
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Контакты
1-1 Maihama, Urayasu, Chiba 279-0031
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 21:00
Вторник 09:00 - 21:00
Среда 09:00 - 21:00
Четверг 09:00 - 21:00
Пятница 09:00 - 21:00
Суббота 09:00 - 21:00
Воскресенье 09:00 - 21:00