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TOKi в Токио

TOKi

О месте

Звёздный ресторан в сердце Токио, где древние традиции японской провинции Нара оживают в изысканной современной испанской кухне.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

〒105-0004 Tokyo, Minato City, Shinbashi, 1 Chome−8−4 SMBC Shimbashi Building, 2階 ※ビル正面右側に2階への階段、エレベーターが御座います。
+81362285665

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Контакты
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