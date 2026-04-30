Florilège в Tokyo

Роскошный ресторан с двумя звездами Michelin (включая «зеленую»), где шеф Хироясу Кавате переосмысляет французско-японскую кухню с акцентом на овощи, предлагая изысканные блюда и десерты в сопровождении редких вин и сакэ.