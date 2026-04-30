Gyopao Gyoza Shinjuku в Tokyo
Ресторан, специализирующийся на японской кухне. В меню гигантские гёдза с разнообразными начинками, идеально подходящие для компании.
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Apple Pay / Google Pay
〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 3 Chome−23−12 Pandora Building, B1
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30