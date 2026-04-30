L'Effervescence в Tokyo

Ресторан высокой французской кухни с тремя звездами Michelin, где шеф Шинобу Намаэ представляет современное прочтение классики — от ризотто с моллюсками и утки до изысканных десертов, завершая ужин чайной церемонией с матча и десертными винами.

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

2 Chome-26-4 Nishiazabu, Minato City, Tokyo 106-0031
+81357669500
www.leffervescence.jp

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:30 - 20:00
Среда11:30 - 20:00
Четверг11:30 - 20:00
Пятница11:30 - 20:00
Суббота11:30 - 20:00
