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Элитные виллы в Токио

Коллекция уникальных вилл в лучших локациях Токио. Для тех, кто выбирает только лучшее.

Что мы предлагаем

Токио – это сочетание ультрасовременных резиденций и традиционной японской элегантности. Мы предлагаем элитные виллы с просторными террасами, садами дзен и панорамными видами на мегаполис. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл с панорамным видом на мегаполис и гору Фудзи.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с ультрасовременным дизайном и премиальными удобствами.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующей вашему стилю жизни и инвестиционным предпочтениям.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Minato – элитные резиденции в деловом и дипломатическом центре Токио.
  • Shibuya – современные виллы с панорамными видами на мегаполис.
  • Azabu – престижный район с уединёнными особняками и зелеными парками.
  • Hakone – роскошные загородные резиденции с доступом к горячим источникам.

Дополнительные услуги

Всё, что может сделать ваш отдых идеальным — у нас уже готово для вас.

  • Организация концертов классической музыки на вилле.
  • Индивидуальная поддержка визовых и миграционных вопросов.
  • Услуги шеф-бармена для коктейльных вечеров на вилле.
  • Организация высококлассных и активных туров.

Почему выбирают нас

Наша команда знает, как превратить аренду в истинное удовольствие.

  • Каждый объект адаптирован под ваш сценарий: романтика, семья, работа, вдохновение.
  • Оказываем помощь в организации мероприятий на вилле — от камерного ужина до праздника на 30 гостей.
  • При необходимости предоставляем услуги частного переводчика, водителя, гида.
  • Создаём атмосферу, в которой хочется остаться надолго — даже после окончания аренды.

Услуги для владельцев вилл

Мы предлагаем индивидуальный подход к продвижению и управлению элитными виллами, обеспечивая вам абсолютный комфорт.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

С нами вы получаете конфиденциальность и индивидуальный подход.

  • Полная проверка недвижимости на юридические и финансовые риски.
  • Обеспечение прозрачности расчетов и исключение скрытых платежей.
  • Консультирование и сопровождение сделки ведущими экспертами.
info@versently.com