Яхты для особых случаев

Мы поможем организовать эксклюзивное мероприятие.

Корпоративная вечеринка с видом на сияющий ночной Токио.

Романтический ужин с персональным обслуживанием.

VIP-фотосессия с потрясающим фоном мегаполиса и горы Фудзи.

Аренда яхты в Токио — это не просто прогулка, а настоящая возможность насладиться мегаполисом с другого ракурса, ощутить роскошь и эксклюзивность в каждой детали.

Позвольте себе незабываемый отдых на воде, окружённый первоклассным сервисом и потрясающими видами столицы Японии.