Премиальная яхта позволяет взглянуть на Токио с совершенно другого ракурса, погрузившись в атмосферу комфорта, уединённости и эксклюзивного сервиса.
Что мы предлагаем
Токио — это город, где высокие технологии и традиции сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. Мы предоставляем премиальный сервис по аренде яхт, подходящий для разных мероприятий: от романтических прогулок до деловых встреч и масштабных праздников. Вы можете выбрать яхту в зависимости от ваших пожеланий и целей:
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Каждая яхта сопровождается опытным экипажем, обеспечивающим высокий уровень комфорта и безопасности на борту.
Дополнительные услуги
Для того чтобы сделать ваш отдых ещё более незабываемым, мы предлагаем широкий спектр дополнительных услуг:
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из популярных маршрутов или создать свой собственный:
Яхты для особых случаев
Мы поможем организовать эксклюзивное мероприятие.
Аренда яхты в Токио — это не просто прогулка, а настоящая возможность насладиться мегаполисом с другого ракурса, ощутить роскошь и эксклюзивность в каждой детали.
Позвольте себе незабываемый отдых на воде, окружённый первоклассным сервисом и потрясающими видами столицы Японии.