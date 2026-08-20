DPRTMNT в Торонто
О месте
Новейший масштабный проект площадью более 1300 кв. метров в развлекательном районе. Двухуровневое пространство с технологичным визуальным шоу, мощной акустикой и отдельной зоной лаунжа для уединенного общения.
Особенности
Посадочные места
Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Контакты
473 Adelaide St W, Toronto, ON M5V 1T1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 03:00
Суббота 22:00 - 03:00