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Досуг и развлечения в Торонто

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Don Alfonso 1890
Don Alfonso 1890

Мишленовский ресторан современной средиземноморской кухни на 38-м этаже. Известен своим футуристичным дизайнерским интерьером, безупречной презентацией блюд и панорамой города.

Spadina Museum
Spadina Museum

Историческая усадьба, воссоздающая атмосферу Торонто 1920–1930-х годов.

DaNico
DaNico

Эксклюзивный проект в историческом здании бывшего банка в Маленькой Италии. Создан той же командой, что и знаменитый Don Alfonso 1890. Шеф-повар предлагает сложнейшую средиземноморскую высокую кухню в футуристической, наполненной искусством атмосфере.

BarChef
BarChef

Мировое заведение молекулярной миксологии от шефа Брента Вандерлика. Бар с интимным освещением и авангардным подходом: коктейли здесь подаются с использованием сухого льда, редких эссенций, домашних биттеров и съедобных элементов декора. Идеально для дорогого свидания или позднего вечера.

Harbourfront Centre
Harbourfront Centre

Оживленная набережная озера Онтарио. Отличное место для пеших прогулок, аренды лодок, посещения открытых культурных мероприятий и пикников у воды.

Alo
Alo

Легендарный ресторан современной французской кухни, стабильно удерживающий звезду Michelin. Гостям предлагается изысканный дегустационный сет в атмосфере утонченного минимализма.

Kensington Market
Kensington Market

Колоритный и эклектичный квартал. Известен своей культурой стрит-арта, винтажными магазинами, лавками с уличной едой со всего мира и неформальной атмосферой.

Nathan Phillips Square
Nathan Phillips Square

Центральная площадь перед футуристичной Новой ратушей (New City Hall), где установлена знаменитая светящаяся надпись «Toronto».

Casa Loma
Casa Loma

Исторический замок-особняк в стиле неоромантизма. Музей предлагает осмотреть старинные интерьеры, тайные ходы, коллекцию ретро-автомобилей и ухоженные сады.

DPRTMNT
DPRTMNT

Новейший масштабный проект площадью более 1300 кв. метров в развлекательном районе. Двухуровневое пространство с технологичным визуальным шоу, мощной акустикой и отдельной зоной лаунжа для уединенного общения.

Art Gallery of Ontario
Art Gallery of Ontario

В коллекции более 90 000 работ, включая картины европейских мастеров (Ван Гог, Моне), коллекцию скульптур Генри Мура и канадское искусство («Группа семи»). Здание реконструировано архитектором Фрэнком Гери.

REBEL
REBEL

Крупнейший и самый роскошный развлекательный комплекс на набережной города. Известен своими грандиозными вечеринками, выступлениями мировых звезд, массивными светодиодными экранами и панорамным видом на силуэт Торонто.

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