Досуг и развлечения в Торонто
Мишленовский ресторан современной средиземноморской кухни на 38-м этаже. Известен своим футуристичным дизайнерским интерьером, безупречной презентацией блюд и панорамой города.
Историческая усадьба, воссоздающая атмосферу Торонто 1920–1930-х годов.
Эксклюзивный проект в историческом здании бывшего банка в Маленькой Италии. Создан той же командой, что и знаменитый Don Alfonso 1890. Шеф-повар предлагает сложнейшую средиземноморскую высокую кухню в футуристической, наполненной искусством атмосфере.
Мировое заведение молекулярной миксологии от шефа Брента Вандерлика. Бар с интимным освещением и авангардным подходом: коктейли здесь подаются с использованием сухого льда, редких эссенций, домашних биттеров и съедобных элементов декора. Идеально для дорогого свидания или позднего вечера.
Оживленная набережная озера Онтарио. Отличное место для пеших прогулок, аренды лодок, посещения открытых культурных мероприятий и пикников у воды.
Легендарный ресторан современной французской кухни, стабильно удерживающий звезду Michelin. Гостям предлагается изысканный дегустационный сет в атмосфере утонченного минимализма.
Колоритный и эклектичный квартал. Известен своей культурой стрит-арта, винтажными магазинами, лавками с уличной едой со всего мира и неформальной атмосферой.
Центральная площадь перед футуристичной Новой ратушей (New City Hall), где установлена знаменитая светящаяся надпись «Toronto».
Исторический замок-особняк в стиле неоромантизма. Музей предлагает осмотреть старинные интерьеры, тайные ходы, коллекцию ретро-автомобилей и ухоженные сады.
Новейший масштабный проект площадью более 1300 кв. метров в развлекательном районе. Двухуровневое пространство с технологичным визуальным шоу, мощной акустикой и отдельной зоной лаунжа для уединенного общения.
В коллекции более 90 000 работ, включая картины европейских мастеров (Ван Гог, Моне), коллекцию скульптур Генри Мура и канадское искусство («Группа семи»). Здание реконструировано архитектором Фрэнком Гери.
Крупнейший и самый роскошный развлекательный комплекс на набережной города. Известен своими грандиозными вечеринками, выступлениями мировых звезд, массивными светодиодными экранами и панорамным видом на силуэт Торонто.