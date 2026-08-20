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BarChef в Торонто

BarChef

О месте

Мировое заведение молекулярной миксологии от шефа Брента Вандерлика. Бар с интимным освещением и авангардным подходом: коктейли здесь подаются с использованием сухого льда, редких эссенций, домашних биттеров и съедобных элементов декора. Идеально для дорогого свидания или позднего вечера.

Особенности

Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

472 Queen St W, Toronto, ON M5V 2B2
+14168684800
www.barchef.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 01:00
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 02:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
Воскресенье 18:00 - 01:00
Контакты
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