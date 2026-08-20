BarChef в Торонто

О месте

Мировое заведение молекулярной миксологии от шефа Брента Вандерлика. Бар с интимным освещением и авангардным подходом: коктейли здесь подаются с использованием сухого льда, редких эссенций, домашних биттеров и съедобных элементов декора. Идеально для дорогого свидания или позднего вечера.