Alo в Торонто
О месте
Легендарный ресторан современной французской кухни, стабильно удерживающий звезду Michelin. Гостям предлагается изысканный дегустационный сет в атмосфере утонченного минимализма.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
163 Spadina Ave., Toronto, ON M5V 2L6
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00