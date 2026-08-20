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Alo в Торонто

Alo

О месте

Легендарный ресторан современной французской кухни, стабильно удерживающий звезду Michelin. Гостям предлагается изысканный дегустационный сет в атмосфере утонченного минимализма.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

163 Spadina Ave., Toronto, ON M5V 2L6
+14162602222
alorestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00
Контакты
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