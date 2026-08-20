Don Alfonso 1890 в Торонто
О месте
Мишленовский ресторан современной средиземноморской кухни на 38-м этаже. Известен своим футуристичным дизайнерским интерьером, безупречной презентацией блюд и панорамой города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1 Harbour Square 38th Floor, Toronto, ON M5J 1A6
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:30
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 17:00 - 21:00