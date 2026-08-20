Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Don Alfonso 1890 в Торонто

Don Alfonso 1890

О месте

Мишленовский ресторан современной средиземноморской кухни на 38-м этаже. Известен своим футуристичным дизайнерским интерьером, безупречной презентацией блюд и панорамой города.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:30
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 17:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM