DaNico в Торонто
О месте
Эксклюзивный проект в историческом здании бывшего банка в Маленькой Италии. Создан той же командой, что и знаменитый Don Alfonso 1890. Шеф-повар предлагает сложнейшую средиземноморскую высокую кухню в футуристической, наполненной искусством атмосфере.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
440 College St, Toronto, ON M5T 1T3
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00
Воскресенье17:00 - 22:00