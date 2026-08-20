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DaNico в Торонто

DaNico

О месте

Эксклюзивный проект в историческом здании бывшего банка в Маленькой Италии. Создан той же командой, что и знаменитый Don Alfonso 1890. Шеф-повар предлагает сложнейшую средиземноморскую высокую кухню в футуристической, наполненной искусством атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

440 College St, Toronto, ON M5T 1T3
+16478001435
www.danicotoronto.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00
Воскресенье17:00 - 22:00
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