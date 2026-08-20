Sushi Masaki Saito в Торонто
О месте
Эксклюзивное заведение в районе Йорквилл, предлагающее традиционный японский формат омакасе. Интерьер воссоздает атмосферу старого Киото с аутентичной 200-летней стойкой из дерева хиноки.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
88 Avenue Rd, Toronto, ON M5R 2H2
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:00
Вторник18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00