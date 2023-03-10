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Аренда элитных авто в Торонто

Современный автомобиль высокого класса сочетает удобство ежедневных поездок с представительским характером. Он станет удачным выбором для деловых визитов, мероприятий и путешествий за пределы Торонто.

Что мы предлагаем

Ассортимент рассчитан не только на городской ритм, но и на продолжительные поездки, поэтому выбор можно сделать с учетом характера всего маршрута.

  • BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class подходят для деловых встреч и представительских поездок.
  • Porsche и Maserati добавляют спортивный характер частному путешествию.
  • Range Rover и Cadillac Escalade позволяют комфортно проводить за рулем больше времени.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Продуманный сервис с водителем особенно полезен при плотном графике, когда между встречами приходится перемещаться на значительные расстояния.

  • Подача к офисам, отелям, конференц-центрам и деловым мероприятиям.
  • Автомобиль в распоряжении на несколько часов или весь рабочий день.
  • Поездки в Niagara-on-the-Lake, к Ниагарскому водопаду и другим направлениям Южного Онтарио.

Дополнительные услуги

Дополнительные сервисы позволяют использовать автомобиль для самых разных форматов, от деловой программы до поездок по окрестностям. При необходимости отдельные элементы маршрута можно организовать заранее.

  • Премиальный транспорт для кино- и телевизионных съёмок, презентаций и рекламных кампаний.
  • Индивидуальные поездки за пределы города к загородным резиденциям и природным локациям.
  • Автомобили для закрытых мероприятий, премьер и частных вечеров.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Для городских и загородных маршрутов необходим автомобиль, готовый выдерживать разные форматы поездок.

  • Автопарк регулярно обслуживается и проходит технический контроль.
  • Перед передачей клиенту проверяется выбранная машина, включая ее основные системы и комплектацию.

Аренда для особых случаев

Важное событие в Торонто может проходить в совершенно разном формате, от культурного вечера до официального приема, и автомобиль подбирается соответственно.

  • Премьеры, концерты и крупные культурные мероприятия.
  • Деловые ужины и представительские события.
  • Частные празднования в городе или за его пределами.
  • Особые поездки, связанные с важной личной датой.

Правильный автомобиль помогает сохранить ощущение особого случая без лишней формальности.

Контакты
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