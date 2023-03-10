Аренда элитных авто в Торонто
Современный автомобиль высокого класса сочетает удобство ежедневных поездок с представительским характером. Он станет удачным выбором для деловых визитов, мероприятий и путешествий за пределы Торонто.
Что мы предлагаем
Ассортимент рассчитан не только на городской ритм, но и на продолжительные поездки, поэтому выбор можно сделать с учетом характера всего маршрута.
- BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class подходят для деловых встреч и представительских поездок.
- Porsche и Maserati добавляют спортивный характер частному путешествию.
- Range Rover и Cadillac Escalade позволяют комфортно проводить за рулем больше времени.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Продуманный сервис с водителем особенно полезен при плотном графике, когда между встречами приходится перемещаться на значительные расстояния.
- Подача к офисам, отелям, конференц-центрам и деловым мероприятиям.
- Автомобиль в распоряжении на несколько часов или весь рабочий день.
- Поездки в Niagara-on-the-Lake, к Ниагарскому водопаду и другим направлениям Южного Онтарио.
Дополнительные услуги
Дополнительные сервисы позволяют использовать автомобиль для самых разных форматов, от деловой программы до поездок по окрестностям. При необходимости отдельные элементы маршрута можно организовать заранее.
- Премиальный транспорт для кино- и телевизионных съёмок, презентаций и рекламных кампаний.
- Индивидуальные поездки за пределы города к загородным резиденциям и природным локациям.
- Автомобили для закрытых мероприятий, премьер и частных вечеров.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Для городских и загородных маршрутов необходим автомобиль, готовый выдерживать разные форматы поездок.
- Автопарк регулярно обслуживается и проходит технический контроль.
- Перед передачей клиенту проверяется выбранная машина, включая ее основные системы и комплектацию.
Аренда для особых случаев
Важное событие в Торонто может проходить в совершенно разном формате, от культурного вечера до официального приема, и автомобиль подбирается соответственно.
- Премьеры, концерты и крупные культурные мероприятия.
- Деловые ужины и представительские события.
- Частные празднования в городе или за его пределами.
- Особые поездки, связанные с важной личной датой.
Правильный автомобиль помогает сохранить ощущение особого случая без лишней формальности.