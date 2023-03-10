Аренда яхты в Торонто
Горизонт мегаполиса и открытое пространство озера создают красивый контраст между энергией города и ощущением полного спокойствия. На борту можно провести деловой ужин, частное мероприятие или несколько часов отдыха с видом на городской горизонт.
Что мы предлагаем
Озеро позволяет сменить городскую динамику на просторный маршрут по воде с открытым горизонтом и впечатляющими видами на город.
- Яхты для прогулок по озеру Онтарио и вдоль городской панорамы.
- Дневные поездки с обедом и отдыхом на борту.
- Варианты для деловых встреч и небольших корпоративных мероприятий.
- Вечерние чартеры для праздников и встреч друзей.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Премиальный сервис ощущается не количеством обращений к экипажу, а тем, насколько мало их требуется. Напиток подан, стол подготовлен, салон безупречен — остальное пространство принадлежит гостям.
- Предпочтения по напиткам и питанию учитываются до выхода.
- Сервировка меняется в зависимости от формата: деловой обед, семейный день или вечер для двоих.
- Постоянное поддержание чистоты и свежести в каютах и на открытых зонах в течение всего плавания.
Дополнительные услуги
Частный выход на воду может быть продолжением делового дня, семейного события или просто способом провести несколько часов вдали от привычного ритма. Формат легко изменить под количество гостей и характер встречи.
- Организация небольшого корпоративного приёма с сервировкой и обслуживанием гостей.
- Дегустационная программа с канадскими винами, сырами и локальными продуктами.
- Профессиональная музыкальная система для презентаций, выступлений или вечеринки.
- Персональный координатор для управления таймингом мероприятия и взаимодействия с приглашёнными гостями.
Маршруты и направления
Озеро Онтарио позволяет увидеть Торонто сразу с двух сторон: с воды открывается цельная панорама небоскрёбов, а острова дают возможность быстро уйти от городской плотности. Для более продолжительного путешествия маршрут можно продлить вдоль озёрного побережья.
- Харборфронт и острова Торонто — прогулка между городской панорамой и зелёными островами, расположенными прямо напротив центра.
- Остров Уордс и острова Торонто — стоянка в закрытых каналах архипелага с видом на контуры центральных небоскрёбов.
- Скарборо-Блаффс — восточное направление к высоким известняковым утёсам и более открытой береговой линии.
- Озеро Онтарио в сторону Оквилла — продолжительный выход на запад с остановками у прибрежных марин и городков.
Яхты для особых случаев
Озеро Онтарио открывает город с совершенно другой стороны и позволяет провести мероприятие вдали от привычной городской суеты.
- Праздничный ужин для семьи или друзей с панорамой центра Торонто.
- Летняя встреча для клиентов и партнёров с коктейлями и общением на открытой палубе.
- Фотосессия с видом на городской горизонт для личного архива или коммерческого проекта.
Вечерняя подсветка города и простор озера создают сильный визуальный эффект даже для камерного мероприятия.