Oro Restaurant в Венеции
О месте
Звезда высокой кухни в легендарном Hotel Cipriani на острове Джудекка, где романтика лагуны сливается с гастрономическим искусством, отмеченным Michelin Guide.
Особенности
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Бронирование столов
Контакты
Belmond Hotel, Cipriani Giudecca, 10, 30133 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 22:30
Среда19:30 - 22:30
Четверг19:30 - 22:30
Пятница19:30 - 22:30
Суббота19:30 - 22:30