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Oro Restaurant в Венеции

Oro Restaurant

О месте

Звезда высокой кухни в легендарном Hotel Cipriani на острове Джудекка, где романтика лагуны сливается с гастрономическим искусством, отмеченным Michelin Guide.

Особенности

Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Бронирование столов

Контакты

Belmond Hotel, Cipriani Giudecca, 10, 30133 Venezia VE
+39041240801

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 22:30
Среда19:30 - 22:30
Четверг19:30 - 22:30
Пятница19:30 - 22:30
Суббота19:30 - 22:30
Контакты
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