Персональные гиды в Венеции
Мы тщательно отбираем lifestyle-гидов, которые сочетают профессионализм, культуру и эмоциональный интеллект — чтобы каждая встреча была комфортной, вдохновляющей и наполненной смыслом.
Salomè
I’m graduated in archeology and I love visiting museums, art galleries and archeological sites. I live in Venice and I would be glad to to be your guide to the
Roji Bk
Венеция носит свои цвета иначе, чем другие города — здесь ткань, кружево и старое стекло живут в переулках, куда редко забредают приезжие. Я знаю мастерские, гд