Досуг и развлечения в Венеции

The Museo Storico Navale
Место, где оживает морская история города и его знаменитой республики. Здесь можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, оружие и другие экспонаты, связанные с мореплаванием и флотом. Музей особенно интересен тем, кто хочет почувствовать, каким морским центром Венеция была на протяжении веков.

Il Mercante
Премиальный коктейльный бар в Венеции, идеально подходящий для любителей изысканных напитков в исторической атмосфере. Он расположен в здании кафе 1870-х годов в районе Сан-Поло и предлагает уникальные коктейли с современным подходом к миксологии.

The Peggy Guggenheim Collection
Знаменитый музей современного искусства в Венеции, расположенный в Palazzo Venier dei Leoni у Гранд-канала. Он хранит личную коллекцию американской меценатки Пегги Гуггенхайм с шедеврами XX века. В музее представлены работы Пикассо, Леже, Северини, Мондриана, Кандинского, Миро, Клее, Эрнста, Магритта, Дали и других художников.

Piazza San Marco
Главная площадь Венеции, культурный, административный и туристический центр города, где сходятся основные архитектурные шедевры Венецианской республики.

Caffè Florian
Старейшее кафе Италии, расположенное на площади Сан-Марко под аркадами Новых прокураций, приглашает в атмосферу аристократического венецианского салона XVIII века с фресками, бархатными креслами и изысканной лепниной, где подают кофе и горячий шоколад по традиционным рецептам, а летними вечерами гостей сопровождает живой оркестр на площади.

Murano
Известный центр производства муранского стекла в Венецианской лагуне, расположенный в 1,5 км от центра Венеции.

Ristorante Local
Мишленовский ресторан высокой кухни в Венеции, известный новой венецианской кухней. Он делает акцент на местных сезонных ингредиентах, креативных техниках и теплом гостеприимстве в современном интерьере.

Time Social Bar
уютный премиальный коктейльный бар в Венеции с акцентом на сезонные напитки и венецианские чиккетти, популярный среди местных и туристов за расслабленную атмосферу.

Ca' Rezzonico
Изысканный образец венецианского барокко, где каждый зал дышит атмосферой аристократической роскоши XVIII века. Великолепные фрески Тьеполо, старинные люстры и подлинные интерьеры позволяют в точности представить жизнь венецианской знати в эпоху карнавалов и тайных интриг. Завершает прогулку вид с верхней террасы на канал и живописный сад.

Punta della Dogana
Музей, расположенный на мысе между Гранд-каналом и лагуной в здании бывшей таможни, представляет коллекцию современного искусства Франсуа Пино; его главная особенность — захватывающий вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре и то, как произведения взаимодействуют с историческим пространством, превращая классический венецианский пейзаж за огромными окнами в часть самого искусства.

Burano
Яркая жемчужина Венецианской лагуны, известный разноцветными домами и традиционным кружевом.

Venezia Santa Lucia
Главный железнодорожный вокзал Венеции, через который прибывает почти весь поездной транспорт в город‑лагуну.

