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Needle Vinyl Bar в Вене

Needle Vinyl Bar

О месте

Стильное и уютное место в Вене, которое объединяет культуру прослушивания винила, качественные напитки и минималистичный дизайн.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Färbergasse 8, 1010 Wien
+436605352325

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00
Контакты
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