Onyx Bar в Вене

О месте

Стильный бар-ресторан на 6-м этаже Haas Haus, предлагающий потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана через огромное круглое окно. Известен элегантным интерьером, изысканными коктейлями, высоким уровнем обслуживания и непринужденной атмосферой, популярной как у туристов, так и у местных жителей.