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Onyx Bar в Вене

Onyx Bar

О месте

Стильный бар-ресторан на 6-м этаже Haas Haus, предлагающий потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана через огромное круглое окно. Известен элегантным интерьером, изысканными коктейлями, высоким уровнем обслуживания и непринужденной атмосферой, популярной как у туристов, так и у местных жителей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Stephansplatz 12, 1010 Wien
+4315353969

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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