Onyx Bar в Вене
О месте
Стильный бар-ресторан на 6-м этаже Haas Haus, предлагающий потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана через огромное круглое окно. Известен элегантным интерьером, изысканными коктейлями, высоким уровнем обслуживания и непринужденной атмосферой, популярной как у туристов, так и у местных жителей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Stephansplatz 12, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00