Das LOFT Bar & Lounge в Вене
О месте
Эффектное заведение на 18-м этаже отеля SO/ Vienna с панорамным видом на собор Святого Стефана, художественным подсвеченным потолком и атмосферой сочетания высокой кухни и современного бара. Гостей ждут авторские коктейли, изысканные блюда и диджей-сеты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
Praterstraße 1, 1020 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:00
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00
Воскресенье18:00 - 22:00