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Eden Bar в Вене

Eden Bar

О месте

Исторический, роскошный «Champagne & Dancing Bar» в центре города, работающий с 1911 года. Это легендарное место для любителей живой музыки, танцев, коктейлей и шампанского в элегантной атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Liliengasse 2, 1010 Wien
+4315127450

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 04:00
Четверг20:00 - 04:00
Пятница20:00 - 04:00
Суббота20:00 - 04:00
Контакты
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