Eden Bar в Вене
О месте
Исторический, роскошный «Champagne & Dancing Bar» в центре города, работающий с 1911 года. Это легендарное место для любителей живой музыки, танцев, коктейлей и шампанского в элегантной атмосфере.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Liliengasse 2, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 04:00
Четверг20:00 - 04:00
Пятница20:00 - 04:00
Суббота20:00 - 04:00