Loos American Bar в Вене
О месте
Легендарный коктейль-бар в центре Вены, признанный шедевром архитектуры модернизма.карта напитков ориентирована на строгую мировую классику и премиальный крепкий алкоголь. Здесь не стремятся к молекулярным шоу, а делают ставку на идеальные пропорции и историческую достоверность.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Kärntner Durchgang 10, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 04:00
Вторник12:00 - 04:00
Среда12:00 - 04:00
Четверг12:00 - 04:00
Пятница12:00 - 04:00
Суббота12:00 - 04:00
Воскресенье12:00 - 04:00