Loos American Bar в Вене

О месте

Легендарный коктейль-бар в центре Вены, признанный шедевром архитектуры модернизма.карта напитков ориентирована на строгую мировую классику и премиальный крепкий алкоголь. Здесь не стремятся к молекулярным шоу, а делают ставку на идеальные пропорции и историческую достоверность.