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Loos American Bar в Вене

Loos American Bar

О месте

Легендарный коктейль-бар в центре Вены, признанный шедевром архитектуры модернизма.карта напитков ориентирована на строгую мировую классику и премиальный крепкий алкоголь. Здесь не стремятся к молекулярным шоу, а делают ставку на идеальные пропорции и историческую достоверность.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Kärntner Durchgang 10, 1010 Wien
+4315123283

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 04:00
Вторник12:00 - 04:00
Среда12:00 - 04:00
Четверг12:00 - 04:00
Пятница12:00 - 04:00
Суббота12:00 - 04:00
Воскресенье12:00 - 04:00
Контакты
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