Glasswing Bar & Bistro в Вене

О месте

Элегантное гастрономическое пространство в отеле The Amauris на венском бульваре Рингштрассе объединяет историческую архитектуру XIX века с современным дизайном, мрамором и бархатом. В формате «All Day Dining» шеф-повар Александру Симон соединяет традиционную австрийскую кухню с азиатскими акцентами. Уютная терраса с видом на Оперу, живая музыка и атмосфера от завтрака до вечернего коктейля делают бистро идеальным местом в любое время дня.