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Glasswing Bar & Bistro в Вене

Glasswing Bar & Bistro

О месте

Элегантное гастрономическое пространство в отеле The Amauris на венском бульваре Рингштрассе объединяет историческую архитектуру XIX века с современным дизайном, мрамором и бархатом. В формате «All Day Dining» шеф-повар Александру Симон соединяет традиционную австрийскую кухню с азиатскими акцентами. Уютная терраса с видом на Оперу, живая музыка и атмосфера от завтрака до вечернего коктейля делают бистро идеальным местом в любое время дня.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Kärntner Ring 8, 1010 Wien
+4312212212

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 00:00
Вторник07:00 - 00:00
Среда07:00 - 00:00
Четверг07:00 - 00:00
Пятница07:00 - 00:00
Суббота07:00 - 00:00
Воскресенье07:00 - 00:00
Контакты
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