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Josef Cocktail Bar в Вене

Josef Cocktail Bar

О месте

Изысканный бар Филиппа М. Эрнста с творческой атмосферой, стильным дизайном и уникальными авторскими коктейлями, где высокое мастерство миксологии сочетается с качественными ингредиентами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Sterngasse 1, 1010 Wien

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00
Контакты
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