Josef Cocktail Bar в Вене
О месте
Изысканный бар Филиппа М. Эрнста с творческой атмосферой, стильным дизайном и уникальными авторскими коктейлями, где высокое мастерство миксологии сочетается с качественными ингредиентами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Sterngasse 1, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00