Lugeck-Alm в Вене
О месте
Ночной клуб и бар в самом центре Вены, оформленный в стиле традиционной альпийской хижины (Hütte), но с современным клубным звучанием. Он расположен в историческом подвале и известен своей непринужденной атмосферой «апре-ски» посреди города.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
Sonnenfelsgasse 2, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 05:30
Среда22:00 - 05:30
Четверг22:00 - 05:30
Пятница22:00 - 05:30
Суббота22:00 - 05:30