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Lugeck-Alm в Вене

Lugeck-Alm

О месте

Ночной клуб и бар в самом центре Вены, оформленный в стиле традиционной альпийской хижины (Hütte), но с современным клубным звучанием. Он расположен в историческом подвале и известен своей непринужденной атмосферой «апре-ски» посреди города.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

Sonnenfelsgasse 2, 1010 Wien
+4366488361711

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 05:30
Среда22:00 - 05:30
Четверг22:00 - 05:30
Пятница22:00 - 05:30
Суббота22:00 - 05:30
Контакты
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