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Veranda Brasserie & Bar в Вене

Veranda Brasserie & Bar

О месте

Ресторан высокой кухни, расположенный в отеле Hotel Sans Souci Wien, предлагающий современные интерпретации австрийских блюд с международным влиянием. Заведение известно своим элегантным дизайном, сезонным меню, ориентированным на местные ингредиенты, и уютной атмосферой в районе Нойбау.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Hotel Sans Souci Wien, Burggasse 2, 1070 Wien
+4315222520194

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 00:00
Вторник07:00 - 00:00
Среда07:00 - 00:00
Четверг07:00 - 00:00
Пятница07:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
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