Hofburg в Вене
О месте
Грандиозный дворцовый комплекс в центре Вены, бывшая зимняя резиденция Габсбургов и крупнейший дворец в мире. Построенный в XIII–XIX веках, он сочетает стили от готики до неоампира. Сегодня это место работы президента Австрии и музейный центр, включающий Императорские апартаменты, Музей Сиси и Серебряную палату.
Контакты
1010 Vienna
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00