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Hofburg в Вене

Hofburg

О месте

Грандиозный дворцовый комплекс в центре Вены, бывшая зимняя резиденция Габсбургов и крупнейший дворец в мире. Построенный в XIII–XIX веках, он сочетает стили от готики до неоампира. Сегодня это место работы президента Австрии и музейный центр, включающий Императорские апартаменты, Музей Сиси и Серебряную палату.

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1010 Vienna

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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00
Контакты
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