Hofburg в Вене

О месте

Грандиозный дворцовый комплекс в центре Вены, бывшая зимняя резиденция Габсбургов и крупнейший дворец в мире. Построенный в XIII–XIX веках, он сочетает стили от готики до неоампира. Сегодня это место работы президента Австрии и музейный центр, включающий Императорские апартаменты, Музей Сиси и Серебряную палату.