Natural History Museum в Вене

О месте

Один из крупнейших естественно-исторических музеев мира, расположенный на площади Мария-Терезиен-Плац. Он хранит более 30 млн экспонатов, включая знаменитую «Виллендорфскую Венеру», скелеты динозавров, крупнейшую коллекцию метеоритов и уникальную экспозицию по антропологии и геологии в великолепном историческом здании.