Natural History Museum в Вене
О месте
Один из крупнейших естественно-исторических музеев мира, расположенный на площади Мария-Терезиен-Плац. Он хранит более 30 млн экспонатов, включая знаменитую «Виллендорфскую Венеру», скелеты динозавров, крупнейшую коллекцию метеоритов и уникальную экспозицию по антропологии и геологии в великолепном историческом здании.
Контакты
Burgring 7, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00