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Natural History Museum в Вене

Natural History Museum

О месте

Один из крупнейших естественно-исторических музеев мира, расположенный на площади Мария-Терезиен-Плац. Он хранит более 30 млн экспонатов, включая знаменитую «Виллендорфскую Венеру», скелеты динозавров, крупнейшую коллекцию метеоритов и уникальную экспозицию по антропологии и геологии в великолепном историческом здании.

Контакты

Burgring 7, 1010 Wien
+431521770

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00
Контакты
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