Kunsthistorisches Museum в Вене

О месте

Один из ведущих художественных музеев мира, открытый в 1891 году на Рингштрассе. В его богатейших коллекциях, собранных Габсбургами, представлены шедевры европейской живописи (Брейгель, Рафаэль, Веласкес), античность, египетские древности и уникальная Кунсткамера.