Kunsthistorisches Museum в Вене
О месте
Один из ведущих художественных музеев мира, открытый в 1891 году на Рингштрассе. В его богатейших коллекциях, собранных Габсбургами, представлены шедевры европейской живописи (Брейгель, Рафаэль, Веласкес), античность, египетские древности и уникальная Кунсткамера.
Контакты
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00