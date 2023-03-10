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Аренда элитных авто в Вене

Премиальный автомобиль помогает сочетать деловую программу, культурные мероприятия и частные поездки по Вене и окрестностям. Элегантная машина станет уместным выбором для официальных встреч, особых вечеров и путешествий за пределы австрийской столицы.

Что мы предлагаем

Премиальный автопарк позволяет подобрать решение под деловую программу, личные поездки и путешествия на несколько дней. При необходимости аренда выходит за рамки стандартного городского формата и включает индивидуально организованный маршрут.

  • Для официальных встреч доступны представительские автомобили с повышенным уровнем комфорта, включая Mercedes-Benz S-Class и сопоставимые модели.
  • Самостоятельным водителям можно подобрать Porsche, BMW M или другой автомобиль с более динамичным характером.
  • Для продолжительных маршрутов и поездок с семьёй практичнее просторный luxury SUV.
  • Услуга персонального водителя доступна как для отдельных трансферов, так и для полного сопровождения в течение дня.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель освобождает время для деловых задач и позволяет сохранить комфорт во время насыщенного дня. Формат можно настроить как под конкретную поездку, так и под постоянную доступность автомобиля.

  • Трансферы для встреч, конференций, концертов и официальных мероприятий.
  • Поездки в загородные рестораны, винодельческие регионы и частные резиденции с заранее согласованным временем возвращения.
  • Автомобиль с водителем на полный день для клиентов, которым требуется максимальная гибкость в расписании.

Дополнительные услуги

Премиальный автомобиль можно включить в культурную, деловую или загородную программу пребывания. Дополнительные сервисы позволяют организовать отдельные поездки и мероприятия без стандартного туристического сценария.

  • Автомобили для оперных премьер, балов, гала-вечеров и официальных мероприятий.
  • Индивидуальные поездки в винодельческие районы Нижней Австрии с посещением выбранных хозяйств.
  • Транспорт для съёмок, презентаций брендов и частных культурных проектов.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Надежность автомобиля остается приоритетом на всем протяжении аренды. Каждая машина проходит плановое обслуживание и контроль перед подачей, а для поездок с водителем доступны опытные профессионалы, соблюдающие стандарты конфиденциальности.

Аренда для особых случаев

Классическая атмосфера Вены особенно хорошо сочетается с автомобилем, выбранным под характер самого события.

  • Оперные и концертные вечера.
  • Торжественные приемы и официальные мероприятия.
  • Частные ужины в исторических зданиях и престижных отелях.
  • Поездки за город по случаю особого празднования.

Сдержанная элегантность автомобиля позволяет поддержать атмосферу вечера, не отвлекая внимание от самого события.

Контакты
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