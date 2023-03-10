Аренда элитных авто в Вене
Премиальный автомобиль помогает сочетать деловую программу, культурные мероприятия и частные поездки по Вене и окрестностям. Элегантная машина станет уместным выбором для официальных встреч, особых вечеров и путешествий за пределы австрийской столицы.
Что мы предлагаем
Премиальный автопарк позволяет подобрать решение под деловую программу, личные поездки и путешествия на несколько дней. При необходимости аренда выходит за рамки стандартного городского формата и включает индивидуально организованный маршрут.
- Для официальных встреч доступны представительские автомобили с повышенным уровнем комфорта, включая Mercedes-Benz S-Class и сопоставимые модели.
- Самостоятельным водителям можно подобрать Porsche, BMW M или другой автомобиль с более динамичным характером.
- Для продолжительных маршрутов и поездок с семьёй практичнее просторный luxury SUV.
- Услуга персонального водителя доступна как для отдельных трансферов, так и для полного сопровождения в течение дня.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель освобождает время для деловых задач и позволяет сохранить комфорт во время насыщенного дня. Формат можно настроить как под конкретную поездку, так и под постоянную доступность автомобиля.
- Трансферы для встреч, конференций, концертов и официальных мероприятий.
- Поездки в загородные рестораны, винодельческие регионы и частные резиденции с заранее согласованным временем возвращения.
- Автомобиль с водителем на полный день для клиентов, которым требуется максимальная гибкость в расписании.
Дополнительные услуги
Премиальный автомобиль можно включить в культурную, деловую или загородную программу пребывания. Дополнительные сервисы позволяют организовать отдельные поездки и мероприятия без стандартного туристического сценария.
- Автомобили для оперных премьер, балов, гала-вечеров и официальных мероприятий.
- Индивидуальные поездки в винодельческие районы Нижней Австрии с посещением выбранных хозяйств.
- Транспорт для съёмок, презентаций брендов и частных культурных проектов.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Надежность автомобиля остается приоритетом на всем протяжении аренды. Каждая машина проходит плановое обслуживание и контроль перед подачей, а для поездок с водителем доступны опытные профессионалы, соблюдающие стандарты конфиденциальности.
Аренда для особых случаев
Классическая атмосфера Вены особенно хорошо сочетается с автомобилем, выбранным под характер самого события.
- Оперные и концертные вечера.
- Торжественные приемы и официальные мероприятия.
- Частные ужины в исторических зданиях и престижных отелях.
- Поездки за город по случаю особого празднования.
Сдержанная элегантность автомобиля позволяет поддержать атмосферу вечера, не отвлекая внимание от самого события.