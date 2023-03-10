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Аренда бизнес джета в Вене

Эксклюзивный чартер позволяет выстроить поездку с точностью до нужного времени вылета и продолжительности остановок. Такой формат особенно удобен для насыщенных деловых программ, коротких визитов и маршрутов, где несколько обязательств необходимо объединить в одну поездку.

Что мы предлагаем

Центральное положение Вены создаёт удобные возможности для частных перелётов по Европе и за её пределы. Маршрут можно построить вокруг деловой программы, культурного события или продолжительного путешествия с несколькими остановками.

  • Перелёты в Прагу, Будапешт, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.
  • Частные рейсы для посещения оперных постановок, фестивалей и международных мероприятий.
  • Чартеры для руководителей, корпоративных групп и частных делегаций.
  • Дальние маршруты в Северную Америку, страны Ближнего Востока и Азию.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Внимание к деталям и сдержанная манера обслуживания создают атмосферу, в которой комфорт ощущается естественно на протяжении всего полёта.

  • Питание можно адаптировать под время вылета, продолжительность маршрута и личные предпочтения.
  • Спокойный салон подходит для работы, чтения или отдыха без лишних отвлекающих факторов.
  • Профессиональные пилоты и бортовой персонал обеспечивают последовательный уровень сервиса.
  • Для особых поездок можно заранее согласовать индивидуальные элементы обслуживания.

Дополнительные услуги

Культурная и музыкальная традиция города позволяет наполнить поездку впечатлениями далеко за пределами обычной экскурсионной программы.

  • Билеты и организация посещения оперы, концертов и камерных выступлений.
  • Частные экскурсии по дворцам, музеям и историческим коллекциям.
  • Подбор венских ресторанов и винных маршрутов за пределами центра.
  • Поиск антиквариата, произведений искусства и редких предметов.
  • Организация загородных поездок по Нижней Австрии.

Дополнительные возможности позволяют раскрыть Вену через музыку, искусство, гастрономию и аристократическое наследие.

Направления и маршруты

Центральное положение в Европе делает индивидуальные перелёты удобным инструментом для насыщенных деловых поездок, культурных путешествий и маршрутов с несколькими европейскими остановками.

  • Частные рейсы в Прагу, Будапешт, Берлин и другие близлежащие столицы.
  • Возможность отправиться непосредственно к горнолыжному курорту, загородной резиденции или другому месту отдыха.
  • Дальние направления в Лондон, Дубай, Нью-Йорк и другие международные центры.

Почему выбирают нас

Европейская культура сервиса предполагает не только высокий уровень обслуживания, но и строгую профессиональную дисциплину за его пределами.

  • Авиационные партнёры должны соответствовать требованиям EASA и другим применимым международным нормам.
  • Опыт команды позволяет работать с деловыми поездками, официальными визитами и частными путешествиями.
  • Особое внимание уделяется квалификации экипажа и технической готовности воздушного судна.
  • Документы, сроки и условия перелёта согласуются заранее и без двусмысленности.

Безопасность и стандарты

Частная авиация высокого уровня должна быть прежде всего предсказуемой, а за этой предсказуемостью стоит последовательная работа с техникой, экипажем и маршрутом.

  • Воздушное судно соответствует необходимым эксплуатационным требованиям.
  • Экипаж обладает подтверждённой профессиональной подготовкой для выполнения рейса.
  • При планировании учитываются метеорологические данные и актуальная воздушная обстановка.

Вена ценит безупречные манеры и внимание к деталям, поэтому сама поездка должна соответствовать тому же уровню сдержанной безупречности.

Контакты
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