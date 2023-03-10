Аренда бизнес джета в Вене
Эксклюзивный чартер позволяет выстроить поездку с точностью до нужного времени вылета и продолжительности остановок. Такой формат особенно удобен для насыщенных деловых программ, коротких визитов и маршрутов, где несколько обязательств необходимо объединить в одну поездку.
Что мы предлагаем
Центральное положение Вены создаёт удобные возможности для частных перелётов по Европе и за её пределы. Маршрут можно построить вокруг деловой программы, культурного события или продолжительного путешествия с несколькими остановками.
- Перелёты в Прагу, Будапешт, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.
- Частные рейсы для посещения оперных постановок, фестивалей и международных мероприятий.
- Чартеры для руководителей, корпоративных групп и частных делегаций.
- Дальние маршруты в Северную Америку, страны Ближнего Востока и Азию.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Внимание к деталям и сдержанная манера обслуживания создают атмосферу, в которой комфорт ощущается естественно на протяжении всего полёта.
- Питание можно адаптировать под время вылета, продолжительность маршрута и личные предпочтения.
- Спокойный салон подходит для работы, чтения или отдыха без лишних отвлекающих факторов.
- Профессиональные пилоты и бортовой персонал обеспечивают последовательный уровень сервиса.
- Для особых поездок можно заранее согласовать индивидуальные элементы обслуживания.
Дополнительные услуги
Культурная и музыкальная традиция города позволяет наполнить поездку впечатлениями далеко за пределами обычной экскурсионной программы.
- Билеты и организация посещения оперы, концертов и камерных выступлений.
- Частные экскурсии по дворцам, музеям и историческим коллекциям.
- Подбор венских ресторанов и винных маршрутов за пределами центра.
- Поиск антиквариата, произведений искусства и редких предметов.
- Организация загородных поездок по Нижней Австрии.
Дополнительные возможности позволяют раскрыть Вену через музыку, искусство, гастрономию и аристократическое наследие.
Направления и маршруты
Центральное положение в Европе делает индивидуальные перелёты удобным инструментом для насыщенных деловых поездок, культурных путешествий и маршрутов с несколькими европейскими остановками.
- Частные рейсы в Прагу, Будапешт, Берлин и другие близлежащие столицы.
- Возможность отправиться непосредственно к горнолыжному курорту, загородной резиденции или другому месту отдыха.
- Дальние направления в Лондон, Дубай, Нью-Йорк и другие международные центры.
Почему выбирают нас
Европейская культура сервиса предполагает не только высокий уровень обслуживания, но и строгую профессиональную дисциплину за его пределами.
- Авиационные партнёры должны соответствовать требованиям EASA и другим применимым международным нормам.
- Опыт команды позволяет работать с деловыми поездками, официальными визитами и частными путешествиями.
- Особое внимание уделяется квалификации экипажа и технической готовности воздушного судна.
- Документы, сроки и условия перелёта согласуются заранее и без двусмысленности.
Безопасность и стандарты
Частная авиация высокого уровня должна быть прежде всего предсказуемой, а за этой предсказуемостью стоит последовательная работа с техникой, экипажем и маршрутом.
- Воздушное судно соответствует необходимым эксплуатационным требованиям.
- Экипаж обладает подтверждённой профессиональной подготовкой для выполнения рейса.
- При планировании учитываются метеорологические данные и актуальная воздушная обстановка.
Вена ценит безупречные манеры и внимание к деталям, поэтому сама поездка должна соответствовать тому же уровню сдержанной безупречности.