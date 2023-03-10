Элитные виллы в Вене
Классическая красота особенно убедительна, когда она становится частью повседневной жизни. Высокие потолки, благородные детали и спокойная эстетика создают ощущение времени, достоинства и настоящей утончённости.
Что мы предлагаем
Венская культура проживания строится на сочетании архитектурной элегантности, порядка и высокого бытового комфорта. Виллы и частные резиденции позволяют сохранить эту эстетику в более камерном формате.
- Исторические дома с высокими потолками, лепниной и тщательно восстановленными интерьерами.
- Современные резиденции для тех, кому ближе лаконичная архитектура и технологичный комфорт.
- Аренда для продолжительного проживания, деловых поездок и семейных визитов.
- Частные дома с библиотеками, кабинетами и представительскими гостиными.
- Возможности приобретения недвижимости для личного использования и долгосрочного владения.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Вена предлагает редкое сочетание имперской архитектуры и просторной загородной жизни, особенно заметное на западной и северной окраинах города.
- Döbling — виноградники, холмы и элегантные виллы с панорамами города.
- Hietzing — исторические резиденции, сады и близость к Schönbrunn.
- Grinzing — зелёные склоны, винодельческая атмосфера и камерная застройка.
- Währing — спокойные улицы, старинные виллы и удобная связь с центральными районами.
Дополнительные услуги
Музыкальное наследие, имперская архитектура и гастрономическая культура создают благодатную основу для индивидуальной программы высокого уровня.
- Частные посещения оперы, концертов и культурных мероприятий.
- Авторские гастрономические маршруты с дегустациями вин и локальных специалитетов.
- Организация камерных приёмов, ужинов и частных мероприятий.
- Автомобили с водителем для поездок по Вене и окрестным винодельческим регионам.
Почему выбирают нас
Элегантный формат отдыха раскрывается через культуру, музыку, гастрономию и внимание к деталям, которые обычно остаются за рамками стандартной программы.
- Организуем посещение оперы, концертов, закрытых культурных событий и частных приёмов.
- Подбираем рестораны и гастрономические впечатления в соответствии с предпочтениями клиента.
- Предоставляем персонального координатора для дополнительных запросов и локальной поддержки.
Услуги для владельцев вилл
Резиденция высокого класса требует аккуратного коммерческого сопровождения, поэтому владельцу доступны решения, охватывающие и аренду, и обслуживание, и подготовку к продаже.
- Организация аренды с предварительным отбором потенциальных гостей.
- Контроль обслуживания дома, сада и технической инфраструктуры.
- Поддержка при продаже с профессиональной презентацией и организацией показов.
Гарантия безопасности сделки
Продуманное оформление даёт собственнику и клиенту одинаковое понимание того, как будет организовано проживание и какие обязательства возникают у каждой стороны.
- Проверка договорных положений, связанных с использованием объекта.
- Уточнение сроков, оплаты, депозита и порядка возврата средств.
- Координация финального согласования документов.