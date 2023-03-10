Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Элитные виллы в Вене

Классическая красота особенно убедительна, когда она становится частью повседневной жизни. Высокие потолки, благородные детали и спокойная эстетика создают ощущение времени, достоинства и настоящей утончённости.

Что мы предлагаем

Венская культура проживания строится на сочетании архитектурной элегантности, порядка и высокого бытового комфорта. Виллы и частные резиденции позволяют сохранить эту эстетику в более камерном формате.

  • Исторические дома с высокими потолками, лепниной и тщательно восстановленными интерьерами.
  • Современные резиденции для тех, кому ближе лаконичная архитектура и технологичный комфорт.
  • Аренда для продолжительного проживания, деловых поездок и семейных визитов.
  • Частные дома с библиотеками, кабинетами и представительскими гостиными.
  • Возможности приобретения недвижимости для личного использования и долгосрочного владения.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Вена предлагает редкое сочетание имперской архитектуры и просторной загородной жизни, особенно заметное на западной и северной окраинах города.

  • Döbling — виноградники, холмы и элегантные виллы с панорамами города.
  • Hietzing — исторические резиденции, сады и близость к Schönbrunn.
  • Grinzing — зелёные склоны, винодельческая атмосфера и камерная застройка.
  • Währing — спокойные улицы, старинные виллы и удобная связь с центральными районами.

Дополнительные услуги

Музыкальное наследие, имперская архитектура и гастрономическая культура создают благодатную основу для индивидуальной программы высокого уровня.

  • Частные посещения оперы, концертов и культурных мероприятий.
  • Авторские гастрономические маршруты с дегустациями вин и локальных специалитетов.
  • Организация камерных приёмов, ужинов и частных мероприятий.
  • Автомобили с водителем для поездок по Вене и окрестным винодельческим регионам.

Почему выбирают нас

Элегантный формат отдыха раскрывается через культуру, музыку, гастрономию и внимание к деталям, которые обычно остаются за рамками стандартной программы.

  • Организуем посещение оперы, концертов, закрытых культурных событий и частных приёмов.
  • Подбираем рестораны и гастрономические впечатления в соответствии с предпочтениями клиента.
  • Предоставляем персонального координатора для дополнительных запросов и локальной поддержки.

Услуги для владельцев вилл

Резиденция высокого класса требует аккуратного коммерческого сопровождения, поэтому владельцу доступны решения, охватывающие и аренду, и обслуживание, и подготовку к продаже.

  • Организация аренды с предварительным отбором потенциальных гостей.
  • Контроль обслуживания дома, сада и технической инфраструктуры.
  • Поддержка при продаже с профессиональной презентацией и организацией показов.

Гарантия безопасности сделки

Продуманное оформление даёт собственнику и клиенту одинаковое понимание того, как будет организовано проживание и какие обязательства возникают у каждой стороны.

  • Проверка договорных положений, связанных с использованием объекта.
  • Уточнение сроков, оплаты, депозита и порядка возврата средств.
  • Координация финального согласования документов.
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM