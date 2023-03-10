Аренда яхты в Вене
Дунай открывает более спокойную и романтичную сторону привычного городского ритма. Частная прогулка на яхте подходит для ужина, камерного праздника, встречи или неспешного вечера вдоль реки.
Что мы предлагаем
Дунай позволяет добавить в городскую программу спокойный вечер или полноценное частное мероприятие на воде.
- Яхты для прогулок по Дунаю и загородных маршрутов в пределах региона.
- Ужин на борту с заранее выбранным меню и напитками.
- Варианты для деловых встреч, небольших презентаций и корпоративных событий.
- Чартеры для юбилеев, романтических вечеров и семейных праздников.
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Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Речной вечер в Вене легко превратить в частный ужин с ресторанным уровнем сервиса. Стол готовится заранее, блюда подаются в своём ритме, а команда заботится о деталях, оставаясь практически незаметной.
- Полноценное меню с несколькими подачами или более лёгкий формат для короткого выхода.
- Подбор вина, шампанского и других напитков под выбранное меню.
- Безупречная сервировка и поддержание порядка на протяжении всего вечера.
Дополнительные услуги
Речная прогулка может быть как частью особого вечера, так и отдельным поводом собраться небольшой компанией. Элегантная сервировка, музыка и гастрономия позволяют придать борту совершенно разное настроение — от романтического до праздничного.
- Ужин с несколькими подачами и винным сопровождением от выбранного сомелье.
- Классическая музыкальная программа с камерным ансамблем или солистом.
- Индивидуальная флористическая композиция и оформление стола под конкретный повод.
- Заказ десертов от известной кондитерской для завершения частного ужина.
Маршруты и направления
Дунай в Вене воспринимается совсем иначе, чем городские улицы: широкая река открывает пространство, а за пределами столицы появляются зелёные берега и небольшие города. Для продолжительного путешествия особенно интересен маршрут в сторону Братиславы.
- Центральный Дунай и Донауинзель — городская прогулка с панорамой современной и исторической Вены.
- Вена — Клостернойбург — короткое путешествие на север к монастырю и винодельческим районам Нижней Австрии.
- Вена — Братислава — международный маршрут по Дунаю между двумя столицами, который хорошо подходит для насыщенного дневного чартера.
- Дунайская долина Вахау — более дальнее направление к Дюрнштайну, виноградникам и историческим городкам на берегу реки.
Яхты для особых случаев
Дунай позволяет провести торжество в спокойной обстановке и при этом сохранить связь с городской архитектурой и вечерней панорамой. На борту особенно хорошо проходят камерные встречи.
- Праздничный ужин по случаю годовщины или семейной даты.
- Закрытый вечер для клиентов и деловых партнёров с ужином и напитками.
- Небольшой музыкальный приём с живым исполнением для приглашённой компании.
Вечерний Дунай добавляет событию элегантность, не требуя избыточной постановки.