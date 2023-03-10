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Аренда яхты в Вене

Дунай открывает более спокойную и романтичную сторону привычного городского ритма. Частная прогулка на яхте подходит для ужина, камерного праздника, встречи или неспешного вечера вдоль реки.

Что мы предлагаем

Дунай позволяет добавить в городскую программу спокойный вечер или полноценное частное мероприятие на воде.

  • Яхты для прогулок по Дунаю и загородных маршрутов в пределах региона.
  • Ужин на борту с заранее выбранным меню и напитками.
  • Варианты для деловых встреч, небольших презентаций и корпоративных событий.
  • Чартеры для юбилеев, романтических вечеров и семейных праздников.

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Речной вечер в Вене легко превратить в частный ужин с ресторанным уровнем сервиса. Стол готовится заранее, блюда подаются в своём ритме, а команда заботится о деталях, оставаясь практически незаметной.

  • Полноценное меню с несколькими подачами или более лёгкий формат для короткого выхода.
  • Подбор вина, шампанского и других напитков под выбранное меню.
  • Безупречная сервировка и поддержание порядка на протяжении всего вечера.

Дополнительные услуги

Речная прогулка может быть как частью особого вечера, так и отдельным поводом собраться небольшой компанией. Элегантная сервировка, музыка и гастрономия позволяют придать борту совершенно разное настроение — от романтического до праздничного.

  • Ужин с несколькими подачами и винным сопровождением от выбранного сомелье.
  • Классическая музыкальная программа с камерным ансамблем или солистом.
  • Индивидуальная флористическая композиция и оформление стола под конкретный повод.
  • Заказ десертов от известной кондитерской для завершения частного ужина.

Маршруты и направления

Дунай в Вене воспринимается совсем иначе, чем городские улицы: широкая река открывает пространство, а за пределами столицы появляются зелёные берега и небольшие города. Для продолжительного путешествия особенно интересен маршрут в сторону Братиславы.

  • Центральный Дунай и Донауинзель — городская прогулка с панорамой современной и исторической Вены.
  • Вена — Клостернойбург — короткое путешествие на север к монастырю и винодельческим районам Нижней Австрии.
  • Вена — Братислава — международный маршрут по Дунаю между двумя столицами, который хорошо подходит для насыщенного дневного чартера.
  • Дунайская долина Вахау — более дальнее направление к Дюрнштайну, виноградникам и историческим городкам на берегу реки.

Яхты для особых случаев

Дунай позволяет провести торжество в спокойной обстановке и при этом сохранить связь с городской архитектурой и вечерней панорамой. На борту особенно хорошо проходят камерные встречи.

  • Праздничный ужин по случаю годовщины или семейной даты.
  • Закрытый вечер для клиентов и деловых партнёров с ужином и напитками.
  • Небольшой музыкальный приём с живым исполнением для приглашённой компании.

Вечерний Дунай добавляет событию элегантность, не требуя избыточной постановки.

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