Rosebar Lounge в Вашингтоне

О месте

Популярное и оживленное место с непринужденной атмосферой, работающее в формате лаунджа и ночного клуба. Заведение, владельцем которого является Оскар Гуардадо, предлагает гостям возможность отдохнуть на удобных диванах, наслаждаясь музыкой и напитками.