Rosebar Lounge в Вашингтоне
О месте
Популярное и оживленное место с непринужденной атмосферой, работающее в формате лаунджа и ночного клуба. Заведение, владельцем которого является Оскар Гуардадо, предлагает гостям возможность отдохнуть на удобных диванах, наслаждаясь музыкой и напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1215 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник23:00 - 02:00
Четверг22:00 - 02:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00
Воскресенье23:00 - 02:00