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Rosebar Lounge в Вашингтоне

Rosebar Lounge

О месте

Популярное и оживленное место с непринужденной атмосферой, работающее в формате лаунджа и ночного клуба. Заведение, владельцем которого является Оскар Гуардадо, предлагает гостям возможность отдохнуть на удобных диванах, наслаждаясь музыкой и напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1215 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036
+12023018794

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник23:00 - 02:00
Четверг22:00 - 02:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00
Воскресенье23:00 - 02:00
Контакты
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