McClellan's Retreat в Вашингтоне
О месте
Уютный бар ,предлагающий изысканные коктейли и спокойную атмосферу, вдохновленную историей, что делает его отличным местом для отдыха. Заведение известно своим вниманием к деталям в напитках и классическим стилем оформления.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Контакты
2031 Florida Ave NW, Washington, DC 20009
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:30
Вторник16:00 - 23:30
Среда16:00 - 23:30
Четверг16:00 - 23:30
Пятница16:00 - 00:30
Суббота16:00 - 00:30