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McClellan's Retreat в Вашингтоне

McClellan's Retreat

О месте

Уютный бар ,предлагающий изысканные коктейли и спокойную атмосферу, вдохновленную историей, что делает его отличным местом для отдыха. Заведение известно своим вниманием к деталям в напитках и классическим стилем оформления.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка

Контакты

2031 Florida Ave NW, Washington, DC 20009
+12022656270

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:30
Вторник16:00 - 23:30
Среда16:00 - 23:30
Четверг16:00 - 23:30
Пятница16:00 - 00:30
Суббота16:00 - 00:30
Контакты
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