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The Next Whisky Bar в Вашингтоне

The Next Whisky Bar

О месте

Элитный бар, расположенный в легендарном отеле The Watergate. Заведение предлагает обширную коллекцию виски, сезонные коктейли и легкие закуски в уютной, стильной атмосфере с элементами ретро-дизайна.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

2650 Virginia Ave NW, Washington, DC 20037
+18446171972

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Контакты
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