The Next Whisky Bar в Вашингтоне
О месте
Элитный бар, расположенный в легендарном отеле The Watergate. Заведение предлагает обширную коллекцию виски, сезонные коктейли и легкие закуски в уютной, стильной атмосфере с элементами ретро-дизайна.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
2650 Virginia Ave NW, Washington, DC 20037
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00