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Allegory в Вашингтоне

Allegory

О месте

Скрытый коктейль-бар в отеле Eaton, который сочетает в себе искусство, литературу и миксологию, предлагая атмосферу тайны и глубокие смыслы в каждом напитке. Бар, находящийся за "Радикальной библиотекой", славится своими концептуальными коктейлями, тематически связанными с литературными произведениями, а также уютной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка

Контакты

1201 K St NW #1, Washington, DC 20005

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Контакты
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