Allegory в Вашингтоне
О месте
Скрытый коктейль-бар в отеле Eaton, который сочетает в себе искусство, литературу и миксологию, предлагая атмосферу тайны и глубокие смыслы в каждом напитке. Бар, находящийся за "Радикальной библиотекой", славится своими концептуальными коктейлями, тематически связанными с литературными произведениями, а также уютной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Контакты
1201 K St NW #1, Washington, DC 20005
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00