Allegory в Вашингтоне

О месте

Скрытый коктейль-бар в отеле Eaton, который сочетает в себе искусство, литературу и миксологию, предлагая атмосферу тайны и глубокие смыслы в каждом напитке. Бар, находящийся за "Радикальной библиотекой", славится своими концептуальными коктейлями, тематически связанными с литературными произведениями, а также уютной атмосферой.