Little Miss Whiskey's Golden Dollar в Вашингтоне

О месте

Эклектичный и популярный бар в стиле Нового Орлеана. Известен своей непринужденной атмосферой, тематическими вечеринками, танцами, караоке и обширным выбором виски и пива. Посетители часто называют его скрытой жемчужиной с уникальным стилем.