Little Miss Whiskey's Golden Dollar в Вашингтоне
О месте
Эклектичный и популярный бар в стиле Нового Орлеана. Известен своей непринужденной атмосферой, тематическими вечеринками, танцами, караоке и обширным выбором виски и пива. Посетители часто называют его скрытой жемчужиной с уникальным стилем.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Терраса
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
1104 H St NE, Washington, DC 20002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:30
Вторник17:00 - 01:30
Среда17:00 - 01:30
Четверг17:00 - 01:30
Пятница17:00 - 02:30
Суббота17:00 - 02:30
Воскресенье17:00 - 01:30